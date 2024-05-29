США продолжают искать способы использования замороженных в Европе активов РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США активно работают над тем, чтобы добиться использования замороженных на Западе суверенных активов России в интересах Украины, заявил на пресс-конференции в Молдавии госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы найти способ получить доступ к суверенным активам России, которые в данный момент заморожены, прежде всего, в Европе", - сказал он.

Блинкен добавил, что ожидает "в ближайшие недели и месяцы дальнейших шагов в этом направлении".