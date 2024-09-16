"Ингосстрах" возместил Ozon 6,44 млрд рублей за ущерб от пожара на складе в Истре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Ингосстрах" возместил маркетплейсу Ozon ущерб, причиненный пожаром в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области. Выплата составила 6,443 млрд рублей, сообщил Ozon.

"Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб., в полном размере единовременным платежом", - сообщил маркетплейс.

Фулфилмент-центр Ozon серьезно пострадал в результате пожара в августе 2022 года. Пожар охватил площадь в 55 тыс. кв. м и распространился на два блока из трехблочного складского комплекса. Общая площадь фулфилмент-центра - 76 тысяч кв. м. Ozon арендовал склад у компании из ГК "Ориентир".

Сам Ozon компенсировал поврежденные или утерянные товары продавцов в результате пожара к июню 2023 года. Логистические операции в восстановленных частях склада были возобновлены осенью 2023 года.

Маркетплейс в своем отчете оценивал убытки из-за пожара в 10,8 млрд рублей.