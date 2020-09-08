Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:57Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата проверит эффективность расходования денег, которые выделяются на поддержку медиков, работающих с коронавирусными больными. Такое мероприятие было включено в план проверок ведомства в августе.

В РоссииПутин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачамПутин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачамЧитать подробнее

Проверка будет проводиться вместе с контрольно-счетными органами регионов. Аудиторы будут проверять Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, а также органы власти регионов и медицинские организации.

Также Счетная палата пообещала провести аудит эффективности закупок лекарств за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям госконтрактов премий производителями либо их представителями.

Весной президент Владимир Путин предложил ввести ежемесячные дополнительные выплаты медикам и водителям скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными. Он сравнил этот персонал с военнослужащими, которые оказываются в бою. Затем он предложил ввести доплаты и для соцработников, которые помогают COVID-пациентам.

В начале сентября правительство выделило дополнительно 22 млрд рублей на такие доплаты медикам, еще более 321 млн рублей было выыделено на выплаты сотрудникам центров ФМБА и еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

11
Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.
Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Счетная палата коронавирус Минздрав ФМБА правительство Владимир Путин

Новости по теме

Новости

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Новая атомная подлодка "Казань" провела испытания в Белом море

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Школьницу выпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Настоятеля оренбургской обители милосердия будут судить за педофилию

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');