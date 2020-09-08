Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата проверит эффективность расходования денег, которые выделяются на поддержку медиков, работающих с коронавирусными больными. Такое мероприятие было включено в план проверок ведомства в августе.

Проверка будет проводиться вместе с контрольно-счетными органами регионов. Аудиторы будут проверять Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, а также органы власти регионов и медицинские организации.

Также Счетная палата пообещала провести аудит эффективности закупок лекарств за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям госконтрактов премий производителями либо их представителями.

Весной президент Владимир Путин предложил ввести ежемесячные дополнительные выплаты медикам и водителям скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными. Он сравнил этот персонал с военнослужащими, которые оказываются в бою. Затем он предложил ввести доплаты и для соцработников, которые помогают COVID-пациентам.

В начале сентября правительство выделило дополнительно 22 млрд рублей на такие доплаты медикам, еще более 321 млн рублей было выыделено на выплаты сотрудникам центров ФМБА и еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.