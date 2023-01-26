Финтех-стартап Stripe может выйти на открытый рынок в течение 12 месяцев

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., разработчик программного обеспечения для обработки платежей, может выйти на открытый рынок в течение года, пишет The Wall Street Journal.

Сооснователи стартапа братья Патрик и Джон Коллисоны сообщили персоналу Stripe в четверг, что ставят целью либо вывести компанию на рынок в ближайшие 12 месяцев, либо дать возможность сотрудникам продать принадлежащие им акции в рамках частных сделок.

Stripe привлекала Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. в качестве консультантов, сообщают источники газеты.

Stripe - один из самых дорогих частных стартапов в мире. В марте 2021 года он получил оценку в $95 млрд в рамках очередного инвестраунда, однако после этого трижды понижал собственную оценку. В январе оценка компании была понижена до $63 млрд.

Как отмечают источники WSJ, Stripe не нуждается в привлечении дополнительных средств, в связи с чем, вероятно, предпочтет прямой листинг традиционному IPO.

Stripe, созданная в 2010 году, имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине. В числе ее клиентов - Google, Amazon, Lyft и Zoom.