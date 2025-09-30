В Москве в сентябре среднемесячная температура была выше нормы на 1,7 градуса

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в сентябре среднемесячная температура была на 1,7 градуса выше нормы, несмотря на резкое похолодание в конце месяца, что привело к более раннему началу отопительного сезона, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Конец сентября уж очень прохладный. Хотя, парадоксально, что (по итогам месяца температура в сентябре - ИФ) выше нормы, теплый сентябрь - на 1,7 градуса температура выше нормы. Но на последней неделе произошло похолодание и получилось так, что отопительный период начался гораздо раньше, чем обычно", - сказал ученый.

Он уточнил, что обычно по климату средняя температура переходит через отметку плюс 8 градусов, что считается необходимым показателем для включения отопления, 5-6 октября, "а тут, видите, уже с 23-24 сентября в Москве начали вводить систему отопления".

"Поэтому, месяц теплый, а отопительный сезон начался раньше", - отметил Вильфанд.