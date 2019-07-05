Адвокат совладельца фабрики "Меньшевик" заявила, что его пора отпустить из СИЗО

Предельный срок содержания бизнесмена под стражей истек в июне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - 28 июня истек предельный срок ареста бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, которого обвиняют в убийстве охранника предприятия. Об этом заявила адвокат бизнесмена Виктория Бурковская. С этого дня он находится под стражей незаконно, считает она.

Защита подала следователю ходатайство о его освобождении, однако документ может идти до адресата несколько недель, отметила адвокат.

Следователь должен был уведомить Аверьянова и его защиту о завершении передварительного следствия не позднее, чем за месяц до окончания предельного срока ареста, и разрешить им начать изучать материалы дела, напомнила Бурковская. В мае Аверьянов попытался покончить с собой в СИЗО.

"Сегодня же нас уведомили о том, что 1 июля предварительное следствие было возобновлено. Но Аверьянова никто не отпустил. Таким образом, уже неделю он "пересиживает", вопреки закону. Апелляция (на продление срока содержания под стражей - ИФ) пока тоже не назначена, поэтому сколько он еще "просидит" - неизвестно", - отметила Бурковская.

Дело Аверьянова расследуют в московском управлении Следственного комитета России (СКР), комментарием главка "Интерфакс" не располагает.

27 декабря 2017 года Аверьянов несколько раз выстрелил в охранника на территории фабрики "Меньшевик" в Москве. Охранник погиб. Стрелявший скрылся. В Федеральной службе судебных приставов заявили, что фабрика была хроническим должником, в момент стрельбы на предприятии работали сотрудники ведомства. В ведомстве инцидент связали с попыткой приставов взыскать с экс-директора фабрики Ильи Аверьянова 3,3 млн рублей. Также стало известно, что Аверьянов перед инцидентом долгое время добивался возбуждения уголовного дела о рейдерском захвате предприятия.

Подозреваемого задержали 28 декабря, с тех пор он находится под стражей. Вину он не признал.

В мае 2019 года Аверьянов совершил в СИЗО попытку самоубийства, и его перевели в медблок "Бутырки". В июне Аверьянова вернули в СИЗО-4 ("медведь").

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников говорил "Интерфаксу" о выявленных у Аверьянова следах побоев и предполагал, что его могли бить охранники. Внутренняя проверка учреждения не подтвердила, что арестованного били.