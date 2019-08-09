СКР напомнил об ответственности за призывы к "мирным прогулкам" 10 августа

На праве мирно гулять по городу настаивает юрист ФБК Любовь Соболь

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет предупредил, что за призывы пойти на "мирные прогулки" по Москве после согласованного митинга 10 августа, может последовать уголовная ответственность. Такие призывы распространятся в СМИ и интернете, говорится в пресс-релизе СКР.

Также ведомство напомнило, что за призывы к массовым беспорядкам предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Родителям несовершеннолетних детей в СК напомнили, что "привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем".

Ранее об ответственности за призывы к несанкционированным уличным мероприятиям в дополнение к согласованному митингу на проспекте Академика Сахарова предупредило ГУ МВД Москвы. Там пообещали оперативную реакцию полиции на возможные нарушения.

Пойти на мирную прогулку по городу после митинга предлагала юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. 3 августа она была оштрафована на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции.

8 августа она сказала, что пойдет на митинг 10 августа, и не исключила, что ее могут задержать. "Я по-прежнему требую обеспечить право людей собираться мирно и без оружия на улицах города. Если москвичи, в числе которых и я, мы посчитаем нужным выйти в центр города, сделать какую-то прогулку, я считаю, что власти города Москвы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить мне это право", - сказала она журналистам.

"Я призываю завтра власти не осуществлять провокации в отношении людей, которые имеют право гулять по своему городу в выходной день. Очевидно, я поддерживаю это право, оставляю его за собой, и завтра я буду в 14.00 на проспекте Сахарова", - сказала она.

Соболь 27-й день держит голодовку, протестуя против отказа в регистрации кандидатом.

Организаторы митинга 10 августа собирались пригласить музыкантов выступить на акции. В мэрии Москвы это запретили. Организаторы считают, что не должны подчиняться чиновником, которые вмешиваются в уже согласованное мероприятие.

Музыкальные выступления на митинге будут нарушением законодательства, заявил "Интерфаксу" замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. В заявке на митинг не было музыкального концерта, закон о митингах запрещает в одностороннем порядке менять порядок мероприятия после его согласования, объяснил он. Чиновник также сослался на распоряжение мэра от 2000 года, которое предусматривает, что музыкальные мероприятия нужно согласовывать за 30-45 суток до их проведения.