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Мосгорсуд не стал смягчать приговор похитителю картины Куинджи

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил приговор Пресненского суда, который приговорил выходца из Крыма Дениса Чуприкова к трем годам колонии за кражу картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Теперь приговор вступил в силу, уточнили в пресс-службе суда.

Районнный суд вынес похитителю приговор 25 сентября. Он был признан виновным в "хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение" ("в" ч. 2 ст. 164 УК). Несколько дней спустя он подал апелляцию, объяснив, что вердиктом он в целом удовлетворен, но хотел бы добиться сокращения срока наказания.

Чуприков украл картину с выставки Куинджи в Инженерном корпусе вечером 27 января, в воскресенье, на глазах у посетителей и смотрительниц. На видео с камеры наблюдения видно, как он снял работу со стены, зашел за колонну, вынул ее из рамы и вынес.

Подозреваемого задержали на следующее утро в Подмосковье. Он рассказал, что спрятал картину на стройке в Одинцовском районе. Ее нашли и вернули в музей.

Сначала следователи подозревали, что у Чуприкова были сообщники, затем эту версию исключили. Следствие решило, что у него внезапно возник умысел украсть картину из корыстных побуждений. В суде он объяснил свои действия желанием "хайпануть" и утверждал, что планировал вернуть украденное на следующий день.

По словам защиты, он добровольно возместил 13 000 рублей из расходов на восстановление картины.

Потерпевшими по уголовному делу было признаны Минкультуры и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации. После случившегося были приняты меры по дополнительной защите картин в музее.

Денис Чуприков Третьяковская галерея Минкультуры Мосгорсуд Архип Куинджи

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