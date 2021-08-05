Эксперт спрогнозировала выработку коллективного иммунитета в Москве к марту

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Если в Москве сохранятся нынешние темпы вакцинации от коронавируса, к февралю-марту 2022 года в городе сформируется коллективный иммунитет от этой инфекции, заявила на онлайн-консилиуме главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что это "перспективные цифры", при этом общество сдвигает сроки достижения коллективного иммунитета "все дальше и дальше".

В конце июля Лысенко прогнозировала, что если в Москве не будет достигнут устойчивый иммунитет к COVID-19, то к холодному сезону возможна очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным на 20 июля, в Москве привились от COVID-19 более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации.