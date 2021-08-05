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Эксперт спрогнозировала выработку коллективного иммунитета в Москве к марту

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Если в Москве сохранятся нынешние темпы вакцинации от коронавируса, к февралю-марту 2022 года в городе сформируется коллективный иммунитет от этой инфекции, заявила на онлайн-консилиуме главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что это "перспективные цифры", при этом общество сдвигает сроки достижения коллективного иммунитета "все дальше и дальше".

В конце июля Лысенко прогнозировала, что если в Москве не будет достигнут устойчивый иммунитет к COVID-19, то к холодному сезону возможна очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным на 20 июля, в Москве привились от COVID-19 более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации.

Хроника коронавируса. Август.

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Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Марьяна Лысенко

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