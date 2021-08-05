Мосгоризбирком обещал не задействовать QR-коды на выборах в сентябре

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве на выборах в сентябре не планируется использовать QR-коды о вакцинации для допуска избирателей на участки избирателей, сообщил зампред Мосгоризберкома Дмитрий Реут. Он сказал это на встрече регионального штаба по наблюдению за выборами с кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Помещения участков будут дезинфицироваться и оснащаться средствами защиты и санитайзерами, добавил Реут.

В Москве будут выбирать депутатов Госдумы, а также в двух избирательных округах - депутатов Мосгордумы. Избравшийся по 37-му округу коммунист Николай Губенко умер 16 августа 2020 года, избравшийся в 19-м округе коммунист Олег Шереметьев был лишен мандата, поскольку получил условный срок по делу о мошенничестве. На довыборах в Мосгордуму зарегистрированы 22 кандидата.

В конце июня власти Москвы ввели QR-коды с информацией о том, что человек полностью привился от коронавируса или переболел COVID-19 за последние полгода, для доступа в помещения кафе и ресторанов. Такую же систему допуска ввели некоторые музеи. Театры Москвы обдумывают введение QR-кодов осенью для полной заполняемости залов.