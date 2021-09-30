С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве пациенты с ОРВИ с 1 октября будут проходить тест на антиген к коронавирусу, положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания, сообщила журналистам заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, это позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, "что критически важно при COVID-19". Она отметила, что вместе с тестом на антиген такие пациенты будут проходить и ПЦР-тестирование.

Заммэра напомнила, что в Москве с июля начали пробовать экспресс-тестирование людей с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусной инфекции.

"У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", - сказала она.

2 июля во время пика "третьей волны" пандемии Ракова объявила, что все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как зараженные коронавирусом и им и их близким нужно будет изолироваться до получения отрицательного результата теста на COVID-19. Тогда же она сообщила о запуске эксперимента, когда заболевшим ОРВИ и их родственникам врач на дому будет делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу в дополнение к ПЦР-исследованию.