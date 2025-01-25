Что произошло за день: суббота, 25 января

Инцидент с самолетом в Хабаровском крае, проблемы в работе TikTok и новые правила пользования московским метро

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет выкатился со взлетной полосы в Хабаровском крае. На борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров, никто не пострадал.

- Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта. Между тем Морспасслужба сообщила, что новых выбросов мазута в акватории Черного моря нет. Также сообщается, что не обнаружено новых выбросов на побережье Азовского моря Краснодарского края.

- Роскомнадзор сообщил о проблемах в работе TikTok в России и других странах. В марте 2022 года компания TikTok заявила о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

- Кабмин РФ упростил порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

- Конгрессмены-демократы призвали госсекретаря Марко Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи. По их мнению, Соединенные Штаты этим шагом позволяют занять свое место противникам, в частности Ирану.

- В Москве обновили правила пользования метро. В частности, запрещается пользоваться велосипедами и самокатами на станциях и в переходах. В вагонах рекомендуется пользоваться наушниками.