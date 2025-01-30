Что произошло за день: четверг, 30 января

Фигуристы на борту разбившегося самолета, задержание бывших топ-менеджеров "Роснано" и планируемый тестовый подрыв оружейного плутония

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Все находившиеся на борту столкнувшихся в Вашингтоне самолета и вертолета погибли. Среди 60 пассажиров самолета были тренеры по фигурному катанию и спортсмены, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые выступали за СССР и Россию. Москва и Вашингтон контактируют по вопросу отправки в РФ останков погибших россиян. В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе, а Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было избежать.

- Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб. В правоохранительных органах сообщили, что в свидетельских показаниях фигурирует Анатолий Чубайс, но "процессуального статуса у него пока нет".

- США планируют весной провести подземный тестовый подрыв оружейного плутония на полигоне в Неваде в целях проверки эффективности и модификации существующего ядерного оружия, сообщила вещательная компания NPR.

- Экс-гендиректор "Фонбет" Сергей Анохин арестован по делу о коррупции. Также по этому делу проходят юрист и один из руководителей подразделений столичного МВД, еще двое фигурантов, по данным следствия, скрылись.

- В ЕС обсуждают восстановление трубопроводных поставок газа РФ в рамках соглашения по Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Идея поступила от ряда официальных лиц Германии и Венгрии, что "вывело из себя" чиновников в Брюсселе и ряд стран Восточной Европы.

- В России сейчас рождается примерно столько же детей, сколько в 2000 году, заявил замглавы Минздрава. Наиболее существенное снижение рождаемости отмечается в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, Камчатском крае, Вологодской области.

- Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для получения медсправок для водителей.

- Художник-постановщик "Ёжика в тумане" подала иск к Банку России на 5 млн рублей. "Союзмультфильм" заявил, что студия является обладателем исключительной лицензии и "вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования".