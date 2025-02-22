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Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Проекты резолюции ГА ООН из Киева и Вашингтона, новый тренер сборной РФ по художественной гимнастике и выигрышный билет, купленный на украденные деньги

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Решения по возврату иностранных брендов в Россию будут принимать с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

- Вашингтон подготовил проект резолюции Генеральной ассамблее ООН по Украине. Также, по данным СМИ, США попросили украинских коллег отозвать свой вариант проекта резолюции, осуждающий Россию за боевые действия, однако получили отказ.

- Великобритания не готова отправить на Украину свои "миротворческие силы", сообщило издание UK Defence Journal. Подчеркивается, что это невозможно из-за отсутствия необходимых средств, войск, техники и боеприпасов.

- СКР установил факты поставок оружия Украине из более чем десятка стран. В частности поставки осуществлялись Великобританией, ФРГ, Францией, Канадой, Италией, Финляндией и рядом других стран.

- Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги. Юристы обсуждают, кто имеет право на 500 тысяч евро, за которыми пока никто не обратился. Ставший жертвой кражи мужчина готов поделиться выигрышем с ворами.

- Участок юга оранжевой ветки московского метро будет закрыт по выходным в марте. Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" будет закрыт с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта, с 22 по 23 марта.

- Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

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