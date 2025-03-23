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Что произошло за день: воскресенье, 23 марта

Арест мэра Стамбула, выброс из горящего резервуара на краснодарской нефтебазе и гибель одного из руководителей ХАМАС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе Кубани. Пожарные продолжают тушить второй из загоревшихся ранее резервуаров. В городе Кропоткине Краснодарского края зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

- Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа в случае новых ударов по российским энергообъектам. Он отметил, что команда о приостановке ударов по энергоинфраструктуре Украины продолжает действовать. Песков также сообщил, что Россия готова обсуждать нюансы в вопросе возобновления Черноморской инициативы.

- Суд постановил арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В рамках расследования задержаны еще 18 человек, девятерых подозреваемых освободили.

- Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС. Всего в ночь на воскресенье в анклаве в результате атаки погибли не менее 19 человек, в том числе член политбюро группировки ХАМАС Салах аль-Бардавиль.

- Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с актрисой пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах 25 марта.

- Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

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