Изъятый у бывших владельцев "Макфы" госпакет в "Челябинскоблгазе" будет приватизирован

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство включило в программу приватизации федерального имущества 57,597622% акций "Челябинскоблгаза", ранее изъятых у экс-владельцев национализированного АО "Макфа". Как сообщается на портале правовой информации, распоряжение об этом было подписано 5 июля.

В распоряжении сказано, что подраздел "Операции с недвижимым имуществом" перечня находящиеся в федеральной собственности акционерных обществ, акции которых планируются к приватизации в 2025-2027 годах, "дополнен позицией следующего содержания: "Челябинскоблгаз", 57,5976 (%-ИФ)".

В отчете ОАО "Челябинскоблгаз" за 2024 год говорится, что с 8 мая 2024 года государство в лице Росимущества является собственником 57,5976% обыкновенных акций общества. Еще 15,6% ОАО, по данным на конец 2024 года, принадлежит Газпромбанку, 14,399% - АО "Челябинскгоргаз" (входит в "Газпром межрегионгаз"), 12,3117% - банку "Россия".

Основной вид деятельности "Челябинскоблгаза" - сдача в аренду недвижимого имущества. Согласно отчету, по данным на конец 2024 года, общество сдавало в аренду трем фирмам - ООО "Родник", ООО "Дивия", ООО "Номинал Ойл" - здания, земельные участки, сооружения, производственный инвентарь, оборудование.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками по иску выступали 13 физических лиц, в том числе бывший владелец "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и связанные с ним лица, также 34 юрлица, в том числе "Челябинскоблгаз".

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".