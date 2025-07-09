Что произошло за день: среда, 9 июля

Мнение Силуанова о национализации золотодобытчиков, рост числа жертв в Курске после удара по пляжу, скорое открытие аэропорта в Геленджике, первая компания с капитализацией выше $4 трлн

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер пятилетний мальчик, раненный в результате удара БПЛА по пляжу в Курске. Это произошло при его перевозке в Москву. Число жертв атаки выросло до четырех. В связи с ударами дронов по пляжу Курска, по больнице в Рыльске и по другим объектам в Курской области возбуждены уголовные дела.

- В Кремле спокойно относятся к жесткой риторике Трампа и рассчитывают продолжать диалог с Вашингтоном.

- Силуанов назвал идею о национализации частных золотодобытчиков избыточной мерой, но отметил необходимость усилить контроль за их деятельностью.

- Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей.

- Nvidia стала первой компанией с капитализацией выше $4 трлн.

- Рынок акций РФ в среду ускорил снижение, индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов, обновив минимум с 9 апреля. Цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 4,2%.

- Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 274 человек, в рамках расследования задержан глава ЖКХ Магарамкентского района.

- Аэропорт Геленджика, закрытый с февраля 2022 года, возобновит работу в скором времени, сообщили в Минтрансе РФ. "Аэрофлот" объявил о запуске рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля.

- Прокуроры проверят правомерность роста тарифов на коммунальные услуги.

- Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды "Формулы-1" Red Bull после двадцати лет работы.