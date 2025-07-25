Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24, созданная по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и губернатор Амурской области Василий Орлов вылетела в Тынду.

"Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия", - написал Орлов в своем телеграм-канале.

В правительстве региона уточнили, что общая численность всех сил и средств, задействованных в работе составляет 205 человек и 34 единицы техники.

"Доступ к месту на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах. Ведется расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование", - сообщили в правительстве.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего пассажирского самолета были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа. К месту крушения направлены из-за сложного рельефа местности спасатели добирались пешком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, которым руководит губернатор Василий Орлов. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.