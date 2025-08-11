Что произошло за день: понедельник, 11 августа

Заявления Трампа о будущей встрече с Путиным, текст соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией, признание задержания Карапетяна незаконным

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трамп планирует "прозондировать" позицию Путина и назвал своей конечной целью встречу президентов России и Украины.

- Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире, который был парафирован 8 августа в Вашингтоне.

- В Армении апелляционный суд признал незаконным задержание в Ереване бизнесмена Самвела Карапетяна.

- Новый учебный год в России продлится с 1 сентября по 26 мая.

- Сеть "Красное и белое" приостановила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области из-за истечения срока лицензии.

- За ночь и утро были сбиты девять беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

- Во Франции, Италии и Испании установилась очень жаркая погода, в некоторых районах ожидается до 43 градусов по Цельсию.

- Футболисты сборной России 12 и 15 ноября проведут товарищеские матчи с командами Перу и Чили.