Что произошло за день: суббота, 23 августа

Атаки дронов в регионах РФ, прервана операция по спасению альпинистки в Киргизии, задержан блогер Маркарян

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С утра субботы военные РФ уничтожили более 70 украинских беспилотников над российскими регионами. Сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов приостанавливали работу аэропорты Кирова, Казани, Ульяновска, Калуги, Пензы, Нижнего Новгорода, Петербурга. В Ленобласти из-за угрозы БПЛА был замедлен мобильный интернет, жителям было рекомендовано не посещать общественные места.

- После падения БПЛА в районе станции Сергеевка в Ростовской области с опозданием следуют 46 поездов. Между тем в Волгоградской области 13 поездов задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

- Арестован соучастник убийства замначальника управления Генштаба Москалика. По заданию украинских спецслужб он доставил в Подмосковье взрывчатку для подрыва автомобиля военного.

- Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды. Некоторые СМИ сообщили о гибели Натальи Наговицыной, которая сломала ногу при восхождении еще 12 августа. Официального подтверждения этой информации нет.

- Блогер Арсен Маркарян задержан в московском регионе по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Силовики обнаружили его в багажнике автомобиля. Макарян ранее был объявлен в розыск.

- Антон Миранчук стал игроком московского "Динамо". Соглашение будет действовать до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

