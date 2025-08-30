Что произошло за день: суббота, 30 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также 79% территории ДНР, более 70% - Херсонской и Запорожской областей.

- Во Львове убит бывший глава парламента Украины Андрей Парубий. Киллер в одежде курьера выстрелил в него восемь раз.

- МИД РФ отверг обвинения Госдепа США в нарушении прав человека в России, назвав их "голословными". По словам представителя российского ведомства Марии Захаровой, "генерирование в недрах вашингтонской бюрократии подобного рода дезинформации происходит по инерции, заданной еще администрацией экс-президента США Джо Байдена".

- В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья. По данным Роспотребнадзора, заболевший является родственником первого пациента, еще один человек проходит обследование. Отмечается, что риск распространения инфекции в стране отсутствует.

- Хуситы признали гибель премьера их правительства от нанесенного ранее удара Израиля по Сане. Также вместе с ним погибли несколько министров.

- Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков, охвативших страну с 25 августа. По данным Associated Press, демонстранты накануне подожгли здание местного законодательного собрания в городе Макасар, утром в субботу спасатели достали тела трех погибших. Еще пять человек пострадали от ожогов или переломов, когда выпрыгивали из окон горящего здания.

- "Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу. Петербургские футболисты взяли верх над нижегородским клубом со счетом 2:0.



