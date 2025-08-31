Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Тяньцзине последние контакты РФ и США. Кроме того, Путин "на полях" саммита ШОС провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что Путину и делегации РФ уделяется очень большое внимание на начавшихся в Китае мероприятиях саммита ШОС.

- Европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

- Учения ОДКБ официально стартовали в Белоруссии. В них примут участие более двух тысяч военнослужащих и 450 единиц техники.

- Армения и Пакистан установили дипломатические отношения. Совместное коммюнике подписано в рамках саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Ранее никаких контактов между странами никогда не было.

- Курская АЭС на неделю раньше срока восстановила мощность 3-го энергоблока. Он был разгружен наполовину из-за инцидента с БПЛА 24 августа.

- 40 польским байкерам запретили въезд в РФ после несанкционированной акции под Тверью у мемориального комплекса "Медное".

- Австралиец Оскар Пиастри из McLaren выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1". Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен (RedBull), место на подиуме также завоевал (впервые в карьере) француз Исак Хаджар из RacingBulls.