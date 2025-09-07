Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Удар по военным объектам в Киеве, решение ОПЕК+ и канонизация миллениала в Ватикане

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные нанесли удар по военным объектам на западной и южной окраинах Киева. Все назначенные объекты поражены, по другим объектам в границах Киева удары не наносились, заявили в Минобороны РФ.

- "Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с. В частности, квоты РФ и Саудовской Аравии повышены на 42 тыс. б/с. Решение ОПЕК+ основано на рыночных условиях и обусловлено ростом макроэкономических показателей сверх прогнозов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти. В Словакии также подтвердили, что нефть в страну поступает без перебоев.

- Дональд Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ. Подробностей президент США не привел.

- Премьер Японии решил уйти в отставку. Сигэру Исиба заявил, что давно намеревался взять на себя ответственность за поражение своей партии на выборах в июле, однако был намерен сначала добиться успеха на торговых переговорах с США.

- В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала" - подростка, который родился в 1991 году и умер в 15-летнем возрасте от лейкемии.

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

