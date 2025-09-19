Поиск

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

Новый пакет санкций, кокаин на 20 млрд руб., правила допуска спортсменов РФ на ОИ-2026 решили не менять

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах. Еврокомиссия предлагает также полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть"; новый пакет будет включать ограничения в сфере криптовалют.

- В Петербурге нашли кокаин на 20 млрд руб. на корабле с бананами из Эквадора. В контейнере находилось более полутора тонн наркотика.

- Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы. За весь период водолазы собрали почти 22,5 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.

- Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026. На соревнованиях в Италии российские и белорусские спортсмены будут участвовать в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

- "Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта. При этом он продолжал работать штатно, регистрация на рейсы осуществлялась в прежнем режиме.

- Иноагентом признан блогер и активист Роман Алехин. Также в перечень включены активист Иван Востриков, журналист Елена Рыковцева и молдавский историк Сергей Эрлих, а также проект "Avtozak-LIVE".

- Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,42%, на Аи-92 – на 1,26% за неделю. Дизельное топливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

- Биоспутник с живыми организмами вернулся на Землю после месячного орбитального полета. Десять из 75 мышей, отправившихся в полет, не пережили космический эксперимент.

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

