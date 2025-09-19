Что произошло за день: пятница, 19 сентября

Новый пакет санкций, кокаин на 20 млрд руб., правила допуска спортсменов РФ на ОИ-2026 решили не менять

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах. Еврокомиссия предлагает также полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть"; новый пакет будет включать ограничения в сфере криптовалют.

- В Петербурге нашли кокаин на 20 млрд руб. на корабле с бананами из Эквадора. В контейнере находилось более полутора тонн наркотика.

- Завершены работы по сбору мазута с морского дна на побережье Анапы. За весь период водолазы собрали почти 22,5 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.

- Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026. На соревнованиях в Италии российские и белорусские спортсмены будут участвовать в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

- "Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта. При этом он продолжал работать штатно, регистрация на рейсы осуществлялась в прежнем режиме.

- Иноагентом признан блогер и активист Роман Алехин. Также в перечень включены активист Иван Востриков, журналист Елена Рыковцева и молдавский историк Сергей Эрлих, а также проект "Avtozak-LIVE".

- Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,42%, на Аи-92 – на 1,26% за неделю. Дизельное топливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

- Биоспутник с живыми организмами вернулся на Землю после месячного орбитального полета. Десять из 75 мышей, отправившихся в полет, не пережили космический эксперимент.