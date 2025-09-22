Апелляционный суд отказался ужесточить наказание трем адвокатам Навального

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд отказал прокуратуре в увеличении сроков наказания адвокатам Алексея Навального (в 2022 году был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмон6иторинга) Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину, осужденным по обвинению в участии в экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционное представление прокуратуры оставить без удовлетворения", - огласил судья.

Приговор 22 сентября вступил в законную силу.

Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты, смягчив осужденным дополнительное наказание. Так, апелляционный суд заменил трехлетний запрет на оказание юридических услуг запретом на занятие только адвокатской деятельностью. Также осужденным снижен срок ограничения свободы после отбытия основного наказания - Кобзеву с года до 11 месяцев, Липцеру - до 10, Сергунину - до 9 месяцев.

Петушинский районный суд Владимирской области 17 января признал адвокатов виновными в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Кобзеву было назначено пять с половиной лет колонии общего режима, Липцеру - пять лет, Сергунину - три с половиной года.

Согласно фабуле дела, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Кобзев и Липцер не признали вину. Сергунин, как сообщалось, на следствии вину признал.

Заочно по аналогичному обвинению арестованы и объявлены в розыск два других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.