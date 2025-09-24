Поиск

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Повышение НДС, назначение Краснова и атака БПЛА на Новороссийск

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Средства, которые принесет повышение, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности.

- Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ. Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора РФ и назначил на этот пост Александра Гуцана.

- Центр Новороссийска был атакован беспилотниками, введен режим ЧС. Два человека погибли, не менее 11 пострадали. Два человека пострадали в Туапсе. В Новороссийске был поврежден офис КТК. Кроме того, в Геленджике была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. В Сочи в превентивных целях эвакуировали людей с пляжей. Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Геленджика и Сочи.

- Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

- МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей. В кабмине заявили, что это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек.

- Минфин предложил снизить порог выручки бизнеса на "упрощенке" для перехода к уплате НДС с 60 млн руб. до 10 млн руб. Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку.

- Стоимость 92-го бензина на бирже вновь обновила абсолютный рекорд. Биржевая цена выросла на 0,05%, до 73 684 рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен накануне.

- В Москве начали включать отопление. Первыми тепло получат социальные учреждения.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи человек

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });