Что произошло за день: среда, 24 сентября

Повышение НДС, назначение Краснова и атака БПЛА на Новороссийск

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Средства, которые принесет повышение, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности.

- Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ. Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора РФ и назначил на этот пост Александра Гуцана.

- Центр Новороссийска был атакован беспилотниками, введен режим ЧС. Два человека погибли, не менее 11 пострадали. Два человека пострадали в Туапсе. В Новороссийске был поврежден офис КТК. Кроме того, в Геленджике была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. В Сочи в превентивных целях эвакуировали людей с пляжей. Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Геленджика и Сочи.

- Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

- МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей. В кабмине заявили, что это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек.

- Минфин предложил снизить порог выручки бизнеса на "упрощенке" для перехода к уплате НДС с 60 млн руб. до 10 млн руб. Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку.

- Стоимость 92-го бензина на бирже вновь обновила абсолютный рекорд. Биржевая цена выросла на 0,05%, до 73 684 рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен накануне.

- В Москве начали включать отопление. Первыми тепло получат социальные учреждения.