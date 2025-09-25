Поиск

Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с главой МИД Сирии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", - сказал Лавров перед встречей.

Как сообщил российский МИД после переговоров, "с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии" и "акцентирована важность решения внутренних проблем самими сирийцами без деструктивного вмешательства извне через широкий общенациональный диалог, который гарантировал бы учет интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества".

"Подчеркнута необходимость консолидации международных усилий в целях содействия созданию благоприятных условий для долгосрочной нормализации в САР и ее постконфликтного восстановления", - отметили на Смоленской площади.

МИД ООН Сергей Лавров Сирия Асаад Хасан аш-Шибани
