Рыболовецкие суда предложили вывести из-под ограничений по использованию ветхого флота

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение эксплуатации судов рыбопромыслового флота по достижении ими определенного возраста может привести к значительному снижению вылова, сообщила пресс-служба Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

Инициативу по запрету допуска в российские морские порты российских судов возрастом более 40 лет обсудили во Владивостоке на заседании членов АРПП.

"При этом нет уверенности, что данные меры будут способствовать обновлению флота, в связи с текущей высокой загруженностью российских судоверфей", - говорится в пресс-релизе.

В АРПП также поддерживают позицию Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и считают, что следует вывести из-под этих ограничений суда рыбопромыслового флота.

В ассоциации отмечают, что при своевременной диагностике и ремонте возраст судна не мешает его безопасной эксплуатации. Рыбаки своевременно проходят докование, в случае необходимости - ведут модернизацию судов.

Как сказано в справке о последствиях введения к 2030 году запрета допуска в морские порты судов старше 40 лет, подготовленной общественной организацией "Опора России" и ВАРПЭ, в случае введения ограничений для рыбопромысловых судов старше 40 лет, к 2030 году количество рыбодобывающего флота в Дальневосточном бассейне сократится в два раза, объем добычи водных биоресурсов (ВБР) упадет на 40%. К 2035 году промысел водных биоресурсов смогут вести только 25% флота, вылов ВБР на Дальнем Востоке упадет в 3,7 раза - до 950 тысяч тонн.

"Также вызывает опасение, что в данном случае под "нож" пойдет не только рыболовецкий флот от работы, которого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Под угрозой транспортные, спасательные, грузовые, пассажирские, учебно-парусные и другие типы судов", - заявила АРПП.

Совет АРПП решил подготовить обращение в федеральное правительство. В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться совместно с Координационным советом общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока для выработки консолидированной позиции.

В июле глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что поддерживает идею ограничения срока эксплуатации "ветхих" судов по аналогии с теми требованиями, которые установлены на продление срока службы авиатехники и железнодорожного подвижного состава. При этом нужно учитывать вопросы безопасности судоходства, говорил Алиханов.

Замминистра транспорта Александр Пошивай 23 сентября сообщил, что Минтранс внес в список для замены более 1,7 тысячи судов "ветхого" флота.

ВАРПЭ Антон Алиханов Минпромторг Минтранс Опора России правительство АРПП
