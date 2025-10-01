Что произошло за день: среда, 1 октября

Ситуация на топливном рынке в РФ, приговор Дмитрию Быкову, новый исторический минимум безработицы в России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-премьер Александр Новак назвал контролируемой ситуацию с топливом на внутреннем рынке. По его словам, сложности с его наличием в ряде регионов РФ решаются в ручном режиме. Новак сообщил, что в 2025 и 2026 годах после модернизации будет запущено несколько НПЗ, это даст дополнительные объемы производства.

- Власти Крыма уменьшили объем продажи топлива на заправках с 30 литров на руки до 20.

- Рентабельность автозаправок по бензину отрицательна, некоторые независимые АЗС закрываются, говорится в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Оно было отправлено 30 сентября.

- Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%.

- Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ) к семи годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента.

- Председатель Совета депутатов Новой Каховки (Херсонская область) Валерий Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных при атаке беспилотника.

- Суд Алтайского края приговорил к 25 годам Виталия Манишина - "политеховского маньяка". Он признан виновным в убийствах 11 женщин и девушек, совершенных в 1989 и 1999-2000 годах.

- Минпромторг опубликовал список автомобилей в рамках требований о локализации в соответствии с законом о такси. В него вошли модели брендов Lada, "УАЗ", Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич".

- Правительство РФ предложило отменить освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих процессинг и эквайринг.

- Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург", соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2025/26.