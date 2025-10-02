Поиск

Россия поднимет в СБ ООН вопрос о Дейтонских соглашениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия будет использовать свое председательство в Совбезе ООН, чтобы поднять вопрос по Дейтонским соглашениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия будет использовать свое председательство для того, чтобы эту тему поднимать", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Республики Сербской по-прежнему напряженная.

"Нужно все-таки возвращаться к букве и к духу Дейтона, и Россия будет использовать председательство для того, чтобы это все обеспечить", - подчеркнул он.

Он отметил, что многие западные страны "фактически потворствуют отходу от Дейтона".

Дейтонские соглашения 1995 года положили конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина.

