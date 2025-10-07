Поиск

Что произошло за день: вторник, 7 октября

Разговор Путина и Алиева, лауреаты нобелевской премии по физике, планы ЕС по ограничению поездок российских дипломатов, рекорд цены на золото

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иностранные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения. В частности, состоялся телефонный разговор Путина и Алиева. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил их двусторонней встречи "на полях" мероприятий в Таджикистане, где пройдет саммит СНГ.

- Средства ПВО за сутки сбили 416 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

- ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций. Обновленный список состоит из 12 банков.

- Правительства стран ЕС, по данным Financial Times, согласовали вопрос об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока. МИД РФ сформулирует свои предложения по возможным ответным действиям.

- Нобелевскую премию по физике присудили Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

- Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий зампреду партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (включен в реестр иностранных агентов). Он является фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

- В Госдуме предложили ввести новую категорию таксистов - самозанятые водители на личных автомобилях. Поправки уже подготовлены.

- Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался против экстрадиции подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2".

- Цена золота впервые превысила $4000 за унцию.

- Еврокомиссия намерена предложить 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира сверх квоты.

