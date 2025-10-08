Рассмотрение иска о передаче государству активов Бикова и Боброва продолжится 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский суд 9 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщил журналистам адвокат ответчика - бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Михаил Яшин.

"Перерыв объявлен до завтра до 9:30 (по Екатеринбургу - ИФ)", - сказал он.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, представители ответчиков и третьих лиц просили приобщить к делу дополнительные материалы, которые заняли 41 коробку, в зал суда их поднимали грузчики.

Основные слушания по делу начались 29 сентября. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Чемезов, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и другие.

Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

В рамках дела о мошенничестве были арестованы до 15 ноября Бобров, Черных, а также бывший руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов.