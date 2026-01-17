Что произошло за день: суббота, 17 января

Пошлины США против европейских стран, договоренность Москвы и Киева по Запорожской АЭС и плановое отключение света в ряде белгородских округов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией. С 1 февраля 2026 года пошлины для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будут составлять 10%. С 1 июня - 25%. Эти страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем". Между тем в Дании и Гренландии проходят митинги против планов Трампа. В Копенгаген прибыла делегация конгрессменов США, желающих поддержать местные власти.

- Пять округов на полдня 18 января обесточат в Белгородской области. Электричество отключат в связи с проведением работ, связанных с обеспечением стабильной работы энергетической инфраструктуры.

- Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС, подтвердил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

- ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР. Также, по данным спецслужбы, предотвращен поджог административного здания в Хабаровском крае.

- Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска. В демонстрационный полет должна была отправиться коммерческая ракета-носитель компании Galactic Energy. Ранее в субботу также неудачей закончился запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" cо спутником, предназначенным для мониторинга космической среды и испытания технологий.

- Новое похолодание начнется в Москве с четверга. В пятницу, субботу и воскресенье температура будет в диапазоне -19...-24 градуса ночью, днем прогнозируется около -15.