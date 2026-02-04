Поиск

Арестован подозреваемый в причастности к похищению школьника в Красноярске

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае суд арестовал до 23 марта жителя Тюменской области, который проходит по делу о похищении 14-летнего подростка в Красноярске и хищении у его семьи 3 млн рублей, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 21 января 2026 года 22-летний житель Тюменской области по предварительному сговору с мошенниками, выполняя функцию курьера, прилетел из Сургута в Красноярск для передачи сообщникам денег, полученных другой фигуранткой у подростка. Вечером 22 января у одного из ресторанов он забрал у сообщницы рюкзак и затем оставил его на улице в указанном мошенниками месте. Ночью 24 января подозреваемый уехал на такси в Новосибирск и ждал дальнейших указаний кураторов. Задержали его 2 февраля в Благовещенске.

Краевая прокуратура напоминает, что мошенники по телефону представились сначала службой доставки, затем полицейскими и убедили школьника забрать деньги из семейных сейфов и передать их "полиции", чтобы "помочь родным избежать проблем". Ребенок им сообщил, что дома хранятся крупные суммы наличных и ценности.

По указанию организаторов схемы к нему прибыла посредница — 18-летняя жительница Сургута, которая помогла вскрыть сейфы и вывезти деньги в рюкзаке.

Арестованному вменяют ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), скоро ему будут предъявлены обвинения. В суде он сказал признает свои действия, но не считает себя причастным к мошенничеству, и просил его не помещать в СИЗО, выражая готовность снять жилье в Красноярске.

Ранее была арестована 18-летняя подозреваемая посредница мошенников.

Продолжается розыск других участников и похищенных денег продолжается.

Отец школьника вечером 22 января обратился в следствие с заявлением, что его 14-летний сын пропал из дома, а из сейфа пропали 3 млн рублей. Позднее он получил в мессенджер сообщение о похищении сына и видеообращение подростка, который просил выполнить все требования похитителей. Школьника полиция нашла в съемной квартире в Красноярске вместе с незнакомой ему 18-летней девушкой из Сургута.

