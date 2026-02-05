Нарышкин отметил, что РФ будет вести себя ответственно после завершения ДСНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в связи с завершением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет вести себя ответственно и анализировать поведение других стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Россия будет вести себя ответственно и в дальнейшем анализировать эту ситуацию и поведение других стран, прежде всего тех, кто обладает ядерным оружием", - сказал Нарышкин журналистам в четверг.

"Россия стремилась сохранить этот договор, но при этом взяла соответствующие обязательства придерживаться договора до даты истечения срока действия", - добавил глава СВР.

4 февраля МИД РФ в связи с истечением срока действия ДСНВ заявил, что Россия готова к военно-политическим контрмерам для купирования угроз, но остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока Договора продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ.

ДСНВ прекращает свое действие 5 февраля.