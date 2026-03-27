Что произошло за день: пятница, 27 марта

Кремль об инициативе бизнеса делать взносы на нужды государства, планы открыть пляжи Анапы и атака на Русский дом в Праге

- Александр Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина из РФ с 1 апреля.

- Владимир Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства. Такую инициативу выдвинул один из участников закрытой встречи с бизнесом, а не президент, заявил Дмитрий Песков.

- Цена Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

- В дни ПМЭФ в городе планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко.

- Пляжи Анапы будут открыты к 1 июня, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы разрешить использование пляжей и прибрежных вод Анапы при условии соблюдения правил проведения работ по восстановлению уровней песка.

- Российский центр науки и культуры в Праге накануне забросали бутылками с зажигательной смесью. Посол Чехии в Москве вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест.

- Россия может повысить пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран. Сейчас пошлина составляет 3 евро за литр спирта, предлагается ее повысить до 5 евро.