Что произошло за день: пятница, 27 марта

Кремль об инициативе бизнеса делать взносы на нужды государства, планы открыть пляжи Анапы и атака на Русский дом в Праге

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина из РФ с 1 апреля.

- Владимир Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства. Такую инициативу выдвинул один из участников закрытой встречи с бизнесом, а не президент, заявил Дмитрий Песков.

- Цена Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

- В дни ПМЭФ в городе планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко.

- Пляжи Анапы будут открыты к 1 июня, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы разрешить использование пляжей и прибрежных вод Анапы при условии соблюдения правил проведения работ по восстановлению уровней песка.

- Российский центр науки и культуры в Праге накануне забросали бутылками с зажигательной смесью. Посол Чехии в Москве вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест.

- Россия может повысить пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран. Сейчас пошлина составляет 3 евро за литр спирта, предлагается ее повысить до 5 евро.

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

 Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности прогревания песка на пляжах Анапы

В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8821 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
