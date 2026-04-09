Поиск

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Признание движения "Мемориал" экстремистским, обмен погибшими военными между РФ и Украиной, режим ЧС в Дагестане и Чечне, обыски в "Новой газете"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение "Мемориал" (ранее внесено в реестр иноагентов) и запретил его деятельность. Решение подлежит немедленному исполнению.

- Владимир Путин пока не принимал никаких решений о пасхальном перемирии с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Россия передала Украине тысячу тел погибших военных, получила взамен 41 тело военных РФ.

- Режим ЧС федерального уровня установлен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне.

- Президент РФ подписал закон, который вводит уголовное наказание за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа. Также он дополняет статью 354.1 УК ("Реабилитация нацизма") положениями об установлении ответственности за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, совершенные публично.

- В редакцию "Новой газеты" пришли с обысками. Причиной стало уголовное дело о незаконном использовании и передаче персональных данных.

- Признанный иноагентом музыкант Семен Слепаков стал фигурантом уголовного дела.

- В Муроме зарегистрировали 106 случаев острой кишечной инфекции. По предварительной версии, речь идет о норовирусе.

- ЦБ РФ связал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте с отключениями мобильного интернета. В марте 2026 года в России объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей после роста на 0,2 трлн рублей в феврале.

- Мокрый снег будут в Москве до конца пятницы, возможна гололедица.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

