В Бодайбо устранили основные последствия зимней коммунальной аварии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Бодайбо выполнили запланированные работы на объектах ЖКХ в зоне бывшей ЧС, которую вводили из-за остановки котельных прошлой зимой, в городе начался отопительный сезон, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Запущены 8 котельных, обеспечены теплом все социальные учреждения", - написал он и добавил, что по его поручению в город выезжал его первый заместитель Роман Колесов.

"Роман Андреевич доложил, что запланированные на объектах ЖКХ в зоне бывшей ЧС работы выполнены, основные последствия аварии устранены. Завезенного угля хватит до открытия зимней дороги. На трех котельных запланирована установка новых котлов. Напомню, средства на это, 16 млн рублей, направлены из областного бюджета", - написал Кобзев.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий ЧС проведены ремонты и замены сетей тепловодоснабжения общей протяженностью около 4 км. Параллельно проходила подготовка к осенне-зимнему периоду сетей, не попавших в зону ЧС.

Проведены ревизии, ремонты, замена и обслуживание основного и вспомогательного оборудования на котельных, на объектах водоснабжения, ремонт и утепление сетей водоснабжения.

Фонд капитального ремонта завершил ремонт в 25 домах, попавших в зону ЧС. Всего запланировано выполнить восстановительные работы в 32 домах.

В конце августа в Бодайбо работали специалисты областной службы государственного жилищного и строительного надзора. Они оценивали качество подготовки жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону, информацию о выявленных замечаниях для оперативного их устранения направляли контролируемым лицам, в администрацию и прокуратуру Бодайбо. По итогам подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов паспорта готовности получили все организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и 2 школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим ЧС регионального уровня. Отопление во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тысяч человек.