Минсельхоз предложил перенести срок взимания части платежа за рыбопромысловые участки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства об изменении правил взимания платы за пользование рыбопромысловыми участками при перезаключении договоров на них.

Согласно документу, размещенному на сайте regulation.gov.ru, срок взимания части платежа от общей суммы договора, заключенного в период с 1 января по 1 июня 2026 года, предложено перенести на 1 октября 2027 года.

Речь идет о платеже, который должен быть внесен в течение года после перезаключения договора пользования участком, то есть максимально до 1 июня 2027 года. Теперь этот срок предлагается отложить до 1 октября 2027 года.

По сути, речь идет о втором платеже. Срок первого платежа, как и было установлено ранее, приходится на 1 октября 2026 года.

Кроме того, вслед за отсрочкой второго платежа переносятся сроки третьего и четвертого – соответственно на 1 октября 2028 года и 1 октября 2029 года.

Как сообщалось, оплата пользования участком разделена на четыре части: размер первого платежа составляет 25% от общей стоимости договора, второго - 15%, третьего и четвертого - по 30%.

Согласно пояснительной записке, необходимость корректировки связана с неудачной лососевой путиной этого года, что повлияло на финансовое состояние рыбаков. "По оперативным данным, вылов лососевых видов рыб в январе-августе 2026 года составил 89,1 тыс. тонн, что на 71% ниже уровня 2025 года и на 57% ниже уровня 2024 года соответственно, - говорится в документе. - В условиях низких показателей объемов вылова рыбопромысловые организации Дальнего Востока выражают обеспокоенность, связанную с ограничением финансовой устойчивости компаний и риском неплатежеспособности".

На необходимости переноса срока платежей настаивали рыбаки дальневосточных регионов. О возможном срыве перечислений предупреждали и отраслевые объединения.

В пояснительной записке также сообщается, что Росрыболовство уточнило оценку поступлений на 2026 год и сформировало на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов прогноз поступлений доходов от платы за заключение новых договоров пользования рыболовными участками: на 2026 год - 27 154 725,1 тыс. рублей; на 2027 год - 22 999 185,7 тыс. рублей; на 2028 год - 36 305 134,0 тыс. рублей; на 2029 год - 26 727 844,5 тыс. рублей.

"Вместе с тем по состоянию на 21 сентября 2026 года поступление доходов от платы составляет 527 млн 029,8 тыс. рублей, "что создает большую вероятность недостижения прогнозных показателей 2026 года", - говорится в документе.

При переносе сроков платежа доходы прогнозируются в следующем порядке: на 2026 год - 22 055 432,3 тыс. рублей; на 2027 год - 28 098 478,5 тыс. рублей; на 2028 год и 2029 год показатели не меняются.

"Предлагаемые проектом постановления изменения порядка внесения платы обеспечат снижение операционной нагрузки на рыбохозяйственные организации", - считают авторы документа.