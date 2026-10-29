МИД усмотрел в резолюции ГА ООН осуждение мировым сообществом эмбарго США против Кубы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МИД России заявил, что принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США против Кубы" подтверждает осуждение этой блокады мировым сообществом.

"Несмотря на давление и шантаж, результаты волеизъявления вновь подтвердили практически единогласное решительное осуждение мировым сообществом незаконного и антигуманного эмбарго в отношении Гаваны", - говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте ведомства.

Резолюция была принята 28 октября 130 голосами "за" при 17 "против" и 25 воздержавшихся. "Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества последовательно поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением", - информирует МИД РФ.

"Принципиальная позиция России по резолюции остается неизменной. Совместно с дружественным кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Острова Свободы. Россия будет всегда выступать "плечом к плечу" с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - отмечается в заявлении.