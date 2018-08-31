Семьям жертв взрыва на заводе в Дзержинске заплатят компенсации

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Администрация Дзержинска (Нижегородская область) выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на заводе Свердлова.

"Семьям погибших будет выплачена компенсация в 100 тыс. рублей, пострадавшим - по 50 тыс. рублей", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации. Ранее о материальной поддержке из областного и местного бюджетов сообщали власти региона.

Утром в пятницу на территории завода имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин во время производства взрывчатки, после этого там начался пожар. Погибли три человека, еще четверо пострадали, еще пять человек числятся пропавшими без вести.