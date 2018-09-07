Министр ДНР Тимофеев, раненный при покушении на Захарченко, выехал в Россию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, получивший ранение во время покушения на главу республики Александра Захарченко, покинул Донецк, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении погибшего главы республики.

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сказал источник.

Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.

31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва Захарченко и еще один человек получили смертельные ранения, пострадал глава минфина ДНР Тимофеев.

В самопровозглашенной республике назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.