Окончательное решение о признании результатов выборов в Приморье примет крайизбирком

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия ЦИК продолжает работу в Приморском крае, окончательное решение о признании результатов выборов губернатора примет крайизбирком.

"Решение по выборам в любом случае будет принимать избирательная комиссия Приморского края", - сообщила агентству "Интерфакс" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она отметила, что ЦИК является контролирующим институтом и не принимает решений по региональным выборам.

Камаева напомнила, что проверка ЦИК может продлиться до 22 сентября.

"Последний день на принятие решения избирательной комиссии о результатах выборов это суббота, 22 сентября. Проверка в самом разгаре", - добавила она.

Как сообщалось, в среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства заявляемых ими нарушений. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

В первом туре в Приморье победил кандидат от "Единой России" Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял Ищенко с 24,64%.