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Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Избранный 23 сентября губернатором Хабаровского края Сергей Фургал официально вступил в должность главы региона.

"Я не отказываюсь от главного пункта своей предвыборной программы - создания в крае правительства, основанного не на партийной принадлежности, а на принципах профессионализма и компетентности", - заявил Фургал на церемонии вступления в должность.

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Церемония инаугурации состоялась в здании Хабаровской краевой филармонии, передает корреспондент агентства "Интерфакс". В начале церемонии Фургала поздравил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов и вручил ему удостоверение губернатора. Затем глава региона принес присягу и принял знак высшего должностного лица края.

Бывший глава региона Вячеслав Шпорт торжественную церемонию не посетил. Не присутствовал и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщалось, согласно итогам выборов, состоявшихся 23 сентября, за кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Фургала проголосовали 69,57% избирателей, пришедших на участки. За единоросса Шпорта, возглавлявшего Хабаровский край с 2009 года, отдали голоса 27,97%. Краевой избирком зарегистрировал высокую явку в день второго тура. Она составила более 47%.

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Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край

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