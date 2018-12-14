1,2 тыс. клиентов "Жемчужной реки" вернулись в РФ 12-14 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Почти 1,2 тысячи клиентов прекратившего работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река" вернулись с китайского острова Хайнань в Россию с 12 по 14 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба Ростуризма.

"В рамках проводимой Ростуризмом и ассоциацией "Турпомощь" при поддержке МИД России работы по эвакуации российских туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" с острова Хайнань (КНР) в период с 12 по 14 декабря 2018 года вывезено 1168 человек (туристы из Казани, Уфы, Самары и Петербурга). 14 декабря авиакомпания "ИрАэро" выполнит рейс из Хайкоу в Москву с остановками в Хабаровске и Челябинске, которым вернутся на родину 370 туристов", - говорится в сообщении.

Китай пришел на помощь

В пресс-службе сообщили, что по результатам переговоров главы Ростуризма Олега Сафонова с посольством КНР китайские авиационные власти в срочном порядке выделили дополнительные слоты в аэропортах острова.

По данным пресс-службы, прибывшие на остров представители Ростуризма встретились с заместителем руководителя комитета по туризму провинции Хайнань Ван Лимином.

"Представители Ростуризма и генконсульства России в Гуанчжоу обратились с просьбой об оказании содействия в решении вопросов размещения и питания российских туристов, которые не смогли вернуться на родину в ранее запланированные даты из-за конфликта туроператора и авиаперевозчика", - сообщили в Ростуризме.

"Также российская сторона попросила китайских коллег о помощи с дальнейшим выделением слотов для самолетов российских авиаперевозчиков, участвующих в эвакуации граждан России, решения проблем, связанных с вынужденным нарушением россиянами китайского миграционного законодательства, а также обеспечения беспрепятственного вылета домой задержавшихся на острове Хайнань российских туристов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, китайская сторона подтвердила готовность участвовать в решении всех вопросов. "Необходимые указания отельерам Хайнаня относительно размещения и питания задержавшихся российских туристов без взимания с них дополнительной оплаты туристскими властями провинции уже даны", - говорится в сообщении.

Долги туроператора

На прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" остановила программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стал, по ее заявлению, долг туроператора в размере $2,3 млн.

В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые были размещены туроператором в гостиницах острова. Всего на острове находятся более 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро".

10 декабря авиакомпания заявила, что будет вывозить туристов за свой счет с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы. Часть задержанных туристов вернулась в Россию на рейсах "ИрАэро".

12 декабря Ростуризм исключил оба юрлица туроператора "Жемчужная река" - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. После этого "Турпомощь" получила право вывозить туристов самостоятельно.