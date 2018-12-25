Горный мастер Чукаев арестован до 22 февраля по делу о пожаре на шахте "Уралкалия"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Соликамский горсуд Пермского края во вторник удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 22 февраля горного мастера Игоря Чукаева - сотрудника строительно-монтажного управления №680 ФГУП "УС-30" (подрядчик "Уралкалия"), обвиняемого в рамках уголовного дела о пожаре в строящемся стволе рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3).

Помощник председателя Соликамского горсуда Наталья Пантелеева сообщила агентству "Интерфакс", что мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Как сообщалось, утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30". В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, они погибли. Полностью очаги возгорания были ликвидированы лишь к вечеру воскресенья.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, оно передано на расследование в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемых задержаны четыре сотрудника строительно-монтажного управления №680 ФГУП "УС-30", которые выполняли строительные работы на шахте в Соликамске. Среди них - горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин и начальник участка №5 этого комплекса Максим Канищев.