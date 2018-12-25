Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Соликамский городской суд в Пермском крае во вторник удовлетворил ходатайство следствия об аресте четырех фигурантов дела о пожаре в строящемся стволе рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3), сообщила "Интерфаксу" помощник председателя суда Наталья Пантелеева.

По ее словам, горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин и начальник участка N5 этого комплекса Максим Канищев арестованы на один месяц и 29 суток - до 22 февраля 2019 года.

Все четверо - сотрудники строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30" (подрядчик "Уралкалия"), которые выполняли строительные работы на шахте в Соликамске. Им предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30".

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела обнаружили в воскресенье. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края. Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру воскресенья.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье "нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Семьям погибших выплатят компенсации.