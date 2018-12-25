В Башкирии обыскали офис стройфирмы, работники которой погибли в соликамской шахте

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи провели обыски в офисе ФГУП "УС-30 СМУ-680" (Межгорье, Башкирия) в рамках расследования уголовного дела о гибели девяти рабочих в шахте в Соликамске. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник во вторник.

"Да, проводились обыски", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации источника агентство пока не располагает.

Как сообщалось, утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить в воскресенье. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Полностью очаги возгорания были ликвидированы лишь к вечеру воскресенья.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек" (часть 3 статьи 216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

В качестве подозреваемых задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680": два горных мастера, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 и начальник участка №5 на этом комплексе.