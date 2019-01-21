Российский изолятор понравился Алексу Лесли больше тайской тюрьмы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанный по делу о вовлечении в проституцию с вместе с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), не жалуется на условия в российском изоляторе временного содержания (ИВС) и считает, что он лучше тайской тюрьмы, из которой они недавно освободились, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Светлана Метегина.

"Сегодня мы проверили ИВС "Зябликово" и навестили, в частности, Александра Кириллова. На условия содержания у него жалоб нет. По его словам, условия намного лучше тех, в которых они находились в Таиланде. Там, как он рассказал, их держали голодными, кормили только рисом, спать приходилось на полу", - сказала Метегина агентству в понедельник.

"Состояние у Александра нормальное... Единственное - он попросил побольше еды и кофе. Но это не значит, что в ИВС плохо кормят - там трехразовое полноценное питание, а кофе им, к сожалению, просто не положен", - отметила Метегина, добавив,что нарушений по содержанию Кириллова члены ОНК не выявили.

По ее словам, Кириллов "ждет и надеется, что завтра суд их освободит, но готов к любому решению". Нагатинский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заключении Лесли и Рыбки под стражу.

С Вашукевич, уточнила Метегина, члены ОНК встретиться не смогли, поскольку она находилась на следственных действиях.

Задержание в России

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту "Шереметьево". Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

В субботу следствия обратилось в Нагатинский суд с ходатайствами об аресте молодых людей до 16 февраля, однако суд отложил слушания до вторника, продлив им сроки задержания на 72 часа. За это время следствие должно собрать дополнительные материалы в обоснование своей позиции о необходимости ареста.

Согласно материалам дела, российское следствие считает, что Вашукевич, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кирилловым, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией больше двух девушек. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

Обвинение в Таиланде

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с еще восьмерыми россиянами с февраля прошлого года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссию. В белорусском посольстве 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Публикации о Дерипаске

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.