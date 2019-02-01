Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Алан Кятов не признал вину по делу Арашуковых

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", директор филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуки Алан Кятов отказывается признать свою причастность к многомиллиардному хищению газа.

"Я сам добровольно явился в следственный орган. Я знал, что меня хотят обвинить, но если бы чувствовал, что замешан в этих преступлениях, я бы не приехал и скрылся", - сказал он в пятницу на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте топ-менеджера.

Кятов стал шестым фигурантом громкого уголовного дела советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - отца сенатора Рауфа Арашукова. Арашуковы были арестованы по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей.

Кятов подозревается в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Фигурант дела просил суд не заключать его под стражу.

В свою очередь его адвокат отметил в суде, что следствием не представлено каких-либо доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемым преступлениям. "Так как Кятов скрываться не намерен, то я считаю, что можно вполне избрать ему иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Например, подписку о невыезде, залог в размере до 1 млн рублей либо домашний арест", - заключил защитник.

Он и его подзащитный пояснили, что у подозреваемого в московском регионе живут родственники, поэтому он сможет находиться под домашним арестом в их квартирах.

В свою очередь следователь сказал в суде, что Кятов был задержан вечером 31 января. "Причастность его подтверждается показаниями свидетелей, а также материалами дела", - отметил он.

Представитель СК уточнил, что у следствия есть основания подозревать, что Кятов располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы скрыться из РФ. Находясь на свободе, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, прибегнуть к сокрытию или уничтожению доказательств, оказать давление на свидетелей, сказал он.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, сочтя его законным и обоснованным.

Арест Арашуковых

Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ранее в тот же день он был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину он не признает.

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей. Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество. Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.